Carmilla zielsgelukkig met nieuwe nier

Archieffoto Carmilla Corporaal.

HEILOO - Zielsgelukkig is Carmilla Corporaal uit Heiloo. Ze heeft na jaren van zoeken eindelijk een donornier gekregen. De implantatie, uitgevoerd in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is geslaagd en na een paar spannende weken - het duurt altijd even voor duidelijk is of de nier ’aanslaat’ - lijkt alles goed te functioneren.

Door Henk-Jan den Ouden - 1-3-2017, 17:21 (Update 1-3-2017, 17:36)

,,Ik moet alleen nog een keer in de week een kuur van drie kwartier doen in het LUMC’’, zegt Corporaal. ,,Het lijkt erop dat ik de aandoening HUS...