Half miljoen extra voor kinderen uit arm gezin

ALKMAAR - Bijna een half miljoen euro wordt geïnvesteerd in Alkmaarse kinderen die het thuis niet breed hebben. Het kabinet heeft voor deze groep extra geld beschikbaar gesteld. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat het geld in de juiste portemonnees terecht komt.

Door Kyrie Stuij - 1-3-2017, 17:13 (Update 1-3-2017, 17:13)

Het college van b en w telt het bedrag bovenop het al bestaande ’kindpakket’ dat voortkomt uit het minimabeleid dat vorig jaar werd ingevoerd. Zo is het al in het beleid opgenomen dat kinderen tussen de 4 en 17 jaar uit een gezin met een laag inkomen een tegoed van de gemeente Alkmaar krijgen. Hieronder vallen onder meer bijdragen aan lidmaatschap voor verenigingen, de ouderbijdrage voor school, naschoolse activiteiten, bijdrage voor jeugdsport- en cultuurfonds en een individueel budget voor het kopen van kleding en schoenen. Dit tegoed staat op de zogeheten AlkmaarPas die kinderen uit een gezin met een kleine beurs gratis krijgen.

De budgetten op deze pas zullen worden verhoogd. Hoe het bedrag verder wordt besteed gaat de gemeente Alkmaar nog onderzoeken. Alkmaar Marketing zal de groep die hier recht op heeft per brief informeren over de extra budgetten.