Het publiek als vangnet

Foto Annemieke van der Togt Erik Dijkstra (links) en Frank Evenblij.

ALKMAAR - Bureau Sport is al op televisie en radio, maar nu ook live in het theater. Met rake klappen, harde ballen, lange afstandsworpen en het publiek als vangnet. Vrijdagavond in de Vest in Alkmaar en volgende week in de Kampanje in Den Helder.

Door Marjolein Eijkman - 1-3-2017, 16:51 (Update 1-3-2017, 17:27)

Voormalig Jakhalzen Frank Evenblij en Erik Dijkstra hadden er negen seizoenen van het satirische sportprogramma ’Bureau Sport’ opzitten bij de Vara. ,,Aanvankelijk zag het er naar uit dat we dit seizoen geen televisie zouden maken’’, vertelt Evenblij.

,,Nog wel...