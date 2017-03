Jeugdige Pancrasser inbrekers zitten nog vast

Archieffoto Het trapveldje aan de Domeynen, hangplek van de verdachten.

SINT PANCRAS - De jeugdige inbrekers uit Sint Pancras zitten nog steeds achter slot en grendel. Volgens politiewoordvoerder Roderick de Veen gaat het om vier 17-jarigen. Drie werden er op 20 februari - met behulp van politiehelikopter en -hond - op heterdaad betrapt bij een inbraak in Noord-Scharwoude. Een dag later werd er nog eentje aangehouden. De vier zitten al ruim een week vast en daar is, aldus De Veen, ’blijkbaar een goede reden voor’.

Door Arie Bergwerff - 1-3-2017, 21:21 (Update 1-3-2017, 21:37)

Volgens De Veen heeft de officier van...