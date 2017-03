Dijsselbloem te gast bij Hogeschool Inholland: ’Slechte avond na verlies PSV’

Foto Erna Faust Minister Jeroen Dijsselbloem van financiën op College-Tour bij de Hogeschool Inholland.

ALKMAAR - Veel specifieke vragen (’hoe kijkt u aan tegen het halen van grondstoffen uit de ruimte’) voor PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem, dinsdag te gast te midden van zo’n honderd studenten van de Hogeschool Inholland.

Door Winnie van Galen w.van.galen@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 11:43 (Update 1-3-2017, 11:43)

In een College Tour-achtige setting bediende hij de zaal vanaf een podium ingericht als huiskamer, schemerlamp incluis. Misschien was het die setting die er voor zorgde dat de bijeenkomst niet echt uit de startblokken kwam. Wel lieflijk oogde, maar over het algemeen aanvoelde als een voetbalwedstrijd zonder hoogtepunten....