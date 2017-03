De Karavaan moet weer verder trekken

ALKMAAR - Theatergezelschap De Karavaan moet eind deze maand zijn huidige onderkomen in het Alkmaarse Ringerscomplex alweer leeg opleveren. Een stevige domper voor het ’buitengewoon theater op locatie’, dat er vijf maanden geleden was neergestreken.

Door Gerard van Engelen - 1-3-2017, 11:23 (Update 1-3-2017, 11:26)

,,We wisten dat het tijdelijk was en we wisten ook dat het ieder moment kon worden opgezegd. We hadden toch een soort toezegging dat we er in ieder geval een jaar konden blijven’’, zegt Els Schipper, die het woord voert voor de karavaan. ,,Maar er wordt nu ook eerder begonnen met de verbouwing van Ringers en daar hebben we alle begrip voor.’’

De Karavaan is inmiddels aan het speuren naar een nieuw onderkomen. ,,Gemeentepanden zijn er niet zo veel meer, alles staat in de verkoop of is verkocht, Provadja en de Harmonie.’’ Toch heeft de Karavaan de moed nog niet helemaal opgegeven. ,,We gaan door met wat we doen. We willen het festivalhart sowieso in het centrum van de stad en we denken aan het Doelenveld.’’

Zolang de Harmonie nog leeg staat en zolang de bouwplannen van de nieuw eigenaar Kennemer Haeve nog in de ontwerpfase zitten, is er nog hoop. Schipper: ,,We komen het best tot ons recht als we in het centrum zitten.’’ Voordat ze neerstreken in het Ringerscomplex, bivakkeerden de kunstenaars van De karavaan zeven maanden in het leegstaande V&D-pand aan de Laat. Dat wordt op dit moment verbouwd door de komst -in april- van cadeauwarenhuis Top Shelf.