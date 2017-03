Duo in uit Alkmaar gestolen auto opgepakt

SINT PANCRAS - Twee personen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden voor heling. Ze reden in een voertuig dat eerder dit jaar bij een woninginbraak in Alkmaar was gestolen.

Door Internetredactie - 1-3-2017, 9:52 (Update 1-3-2017, 9:53)

Rond middernacht zagen agenten een auto over de Bovenweg in Sint Pancras rijden. Bij controle van het kenteken bleek dat het voertuig gestolen was.

Om de inzittenden staande te houden, moesten de agenten hun voertuig keren. Daarbij verloren ze de auto uit het oog. Na een korte zoektocht werd het voertuig met de twee inzittenden toch aangetroffen.

Het duo werd aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar hun eventuele betrokkenheid bij de woninginbraak.