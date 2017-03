Jos de Moel weg bij Kunst10daagse Bergen

BERGEN - Het bestuur van de Kunst10daagse in Bergen is uit elkaar gevallen. Twee van de vijf leden zijn aan het begin van dit jubileumjaar ’in goed overleg’ opgestapt: voorzitter Jos de Moel en vice-voorzitter Peter van den Berg.

1-3-2017

Kunst10daagse moet nieuwe voorzitter en vice-voorzitter zoeken

De drie overgebleven bestuursleden zijn Wim Edel (penningmeester), Stella Schrijver (secretaris) en Dick Min (bestuurslid). Volgens Edel ging het mis doordat binnen het bestuur onenigheid was ontstaan over hoe de stichting bestuurd moest worden. ,,Wij vinden dat besluiten zoveel mogelijk democratisch genomen moeten worden. Jos de Moel zag ons als een projectorganisatie waarbij de voorzitter het voor het zeggen heeft. Als de meerderheid linksaf wilde, sloeg hij toch rechtsaf. We kwamen zo niet gezamenlijk tot besluitvorming over vaak toch belangrijke zaken.’’

De Moel kon zelf in verband met vakantie niet reageren. Peter van den Berg onderschrijft min of meer de versie van de overgebleven bestuursleden: ,,Er was bijvoorbeeld een verschil in tempo. Jos en ik zijn allebei gepensioneerd. De anderen hebben nog banen. Zo kon Jos wel tachtig uur in de week in de Kunst10daagse steken. Mede daardoor en door zijn goede contacten, heeft hij er veel toe bijgedragen dat de Kunst10daagse nu heel goed op de kaart staat.’’

Een neveneffect van die inzet, zo erkent ook Van den Berg, was dat De Moel ’voor de troepen uit liep’. ,,Jos zag zich meer als projectleider met bepaalde bevoegdheden in plaats van lid van een bestuur dat bij meerderheid van stemmen over zaken wil beslissen.’’

Tijdens de evaluatie van het evenement van vorig jaar is besloten dat de huidige samenstelling van het bestuur ’niet goed meer past’. ,,Met name omdat we dit jaar het 25-jarig jubileum van de Kunst10daagse vieren, willen we verder met een bestuur dat in eenheid opereert. De Moel en Van den Berg hebben in goed overleg afscheid genomen.’’

Het overgebleven drietal voert al gesprekken met mogelijke opvolgers van De Moel en Van den Berg. ,,Een geschikte kandidaat beschikt over voldoende tijd, affiniteit met kunst en heeft een groot netwerk’’, zegt Edel. De Kunst10daagse organiseren vergt veel tijd. ,,We komen al sinds januari elke veertien dagen bij elkaar om te vergaderen.’’

De Kunst10daagse is dit jaar van 20 tot en met 29 oktober.