Afscheid Carolien van Diemen erg keurig

foto Holland Media Combinatie Coalitieleider John Does en Carolien van Diemen geven elkaar bepaald niet van harte een hand.

HEERHUGOWAARD - Het bleef allemaal beleefd dinsdagavond in Heerhugowaard bij het afscheid van de gemeenteraad van wethouder Carolien van Diemen. Geen onvertogen woord, maar onderhuids broeide het.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 3:13 (Update 1-3-2017, 3:13)

Geen onvertogen woord over vertrekkende wethouder of over coalitie

Van Diemen zei het afgedwongen te hebben, die keurigheid. ,,Ik kan echt wel scherp zijn. Als ik maar boos genoeg ben.” En dat dreigement was genoeg om coalitie en oppositie de mond te snoeren. Geen steunbetuigingen aan het adres van Van Diemen, maar ook geen verantwoording van coalitie of college over het waarom van de vertrouwensbreuk.

Coalitieleider John Does draaide het overigens om. Volgens hem onthield Van Diemen zich van een aanval op haar collega-wethouders, omdat hij en anderen dan een boekje open zouden doen over haar disfunctioneren.

Het effect was hoe dan ook dat Van Diemen poeslief in de microfoon zei dat ze ’met genoegen’ drie jaar had samengewerkt met de gemeenteraad en dat ze alle discussies daar ’zeer op prijs’ had gesteld. ,,Voor u staat een vrouw die in balans is. Ik heb heel veel kritiek over me heen gekregen, maar er waren ook heel veel warme reacties. Het spijt me dat het is zoals het is.”

Applaus

En dat veroorzaakte een daverend applaus, vooral vanaf de publieke tribune. SP-raadsleden Ane Duijff en Thierry Degreef gingen als huldeblijk demonstratief staan. Duijff had willen zeggen dat de fouten die Van Diemen nu in de schoenen worden geschoven, niet aan een wethouder te wijten zijn maar aan het college als geheel. Maar ook hij deed er het zwijgen toe om niet uit te lokken dat Van Diemen een trap na zou krijgen van andere partijen.

De nieuwe burgemeester, Bert Blase, zei dat hem meteen was opgevallen hoe waardig Van Diemen met haar vertrek omging. ,,En hoe fier u dit draagt.” Waarna de nu ex-wethouder warme omhelzingen en koele handjes uitdeelde aan vrienden en vijanden voor ze met een struik bloemen de politieke arena verliet.

Na afloop van de raadsvergadering wilden de wethouders Gido Oude Kotte en Monique Stam ook geen boekje open doen over het hoe en waarom van het vertrek van Van Diemen. Om haar niet verder te beschadigen. Nou ja, alleen dan dat hun vertrouwen in haar weg was. En dat ze wel heel erg haar eigen weg was gegaan, bijvoorbeeld in het dossier over de nieuwbouw van het Huygenscollege. En dat ze bleef volharden in haar aanpak, terwijl haar collega’s andere adviezen gaven.