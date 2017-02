’Ja, ik wil’ klinkt het in de raadszaal van Langedijk

LANGEDIJK - ’Ja, ik wil’ klinkt het in de raadszaal van Langedijk, gevolgd door raadsbreed applaus. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen (Financiën) heeft zojuist, daartoe quasi-ernstig bevraagd door Wim Nugteren (CU), plechtig beloofd dat hij het seniorenconvent altijd tijdig zal informeren bij strategische aankopen tot 1 miljoen euro.

Door Arie Bergwerff - 28-2-2017, 22:32 (Update 28-2-2017, 22:32)

Het was dinsdagavond een vrolijk momentje in een vergadering waarin naast de nota Grondbeleid vooral aandacht was voor een bij-vriendelijke motie van GroenLinks.

De partijen hadden zich bij de behandeling in het forum al uitgelaten over de nota Grondbeleid. Gisteravond lagen er een amendement en een motie op de vergadertafel. Kleurrijk Langedijk en VVD vroegen in het amendement aan het college om bij mogelijke strategische verwervingen voortaan twee taxatierapporten te verkrijgen dan wel te laten opstellen door een erkende taxateur. Het gaat dan om aankopen binnen het beschikbare krediet van één miljoen euro, waarbij het college zich achteraf moet verantwoorden bij de raad. ,,Daar hebben we niets op tegen’’, aldus Nieuwenhuizen, ,,dat kan goed werken en daar valt goed mee te werken.’’

Meer moeite had hij met de motie van CU en Kleurrijk Langedijk. De partijen wilden van de wethouder de toezegging dat bij strategische aankopen tot 1 miljoen euro het seniorenconvent geconsulteerd zou worden. Nieuwenhuizen vond de motie ’een beetje overbodig’. Na een schorsing kwam men er op speelse wijze uit: in ruil voor de belofte van de wethouder, trok Nugteren de motie in. Daarna stemde de raad unaniem in met de nota en met het amendement.

Klaas Zwart (GL) vroeg het college in een motie om een krachtig signaal af te geven door het convenant bijenbescherming te ondertekenen. De gemeente belooft dan bij-vriendelijk te handelen en actief bij te dragen om de leefomstandigheden bij bijen te verbeteren door ecologisch groenbeheer en milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Zwart kreeg de raad achter zich, nadat hij twee punten uit de motie - voorlopig - schrapte. Plannen om in iedere kern terreinen ter beschikking te stellen en ruimte te maken voor initiatieven van scholen, bijenverenigingen en zaadveredelaars komen op een later moment ter sprake als de gemeente zicht heeft op de kosten van dergelijke initiatieven.