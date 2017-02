Vluchteling Jasskaran Singh (17) maakt film over Alkmaarse azc-bewoners

Foto Erna Faust Jasskaran Singh: ,,Waar het mij om gaat is te laten zien dat wij allemaal mensen zijn, op zoek zijn naar vrede en veiligheid in ons leven.’’

ALKMAAREEN FILMDOCUMENTAIRE OVER ASIELZOEKERS EN HUN LEVEN IN HET ASIELZOEKERSCENTRUM, GEMAAKT DOOR EEN VAN DE BEWONERS ZELF: DE 17-JARIGE JASSKARAN SINGH, AFKOMSTIG UIT AFGHANISTAN, ZORGT VOOR DIE PRIMEUR. ZIJN DOCUMENTAIRE ’CHANGE OF LIFE’ BRENGT TWINTIG MEDEBEWONERS VAN HET ALKMAARSE AZC DE VLUCHTHOEF IN BEELD. -

Door Rob Bakker - 28-2-2017, 20:05 (Update 28-2-2017, 20:05)

Wat weet de buitenwereld over het leven binnen de poorten van de asielzoekerscentra? ’Niet veel’, concludeert Jasskaran Singh op basis van de anderhalf jaar ervaring, grotendeels opgedaan in asielzoekerscentrum De Vluchthoef in Alkmaar.

De negatieve houding van menig...