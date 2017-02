Ambtenaar Heerhugowaard maakt droomstap naar Fiji

HEERHUGOWAARD - Een droomtransfer voor een ambtenaar uit Heerhugowaard. Lute Berends verlaat het gemeentehuis en wordt directeur van een stad in Fiji aan de andere kant van de wereld. Berends nam dinsdag afscheid van zijn collega's en begint over een maand op zijn nieuwe werkplek.

Dat hij directeur van de stad Nasinu wordt, komt doordat Fiji geen gemeenteraden, burgemeesters of colleges heeft, legt Berends uit aan NH Nieuws. Hij zag een vacature en reageerde meteen. ,,De volgende dag vertelde ik het aan mijn vrouw. Een week later had ik via Skype een sollicitatiegesprek.'' Berends krijgt een vast contract en blijft in elk geval twee jaar. ,,Het is daar elke dag tussen de 25 en 30 graden'', voegt hij er nog aan toe.