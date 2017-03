Op jacht naar het groene goud

ALKMAAR - D-day voor het hennepteam. Coördinator Joyce neemt ’s ochtends om 7.15 uur het woord. Haar plan is met militaire precisie vastgelegd en wordt tot in detail voorgelegd aan zo’n dertig medewerkers.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 8:00 (Update 1-3-2017, 8:25)

Een half uur later rijdt een armada van politievoertuigen vanaf de James Wattstraat naar de Edisonweg. Drie naast elkaar gelegen bedrijven op industrieterrein Oudorp zijn het doelwit. De Wit is er van overtuigd dat er in de panden hennepplantages zijn. „Er wordt nog altijd veel drugsgeld verdiend in de...