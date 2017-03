Het arendsoog van de agent

ALKMAAR - In de jacht op wietplantages heeft de Alkmaarse politie dinsdag een flinke slag geslagen. In de gewelven van een bedrijfspand aan de Edisonweg stuitte het hennepteam op een zeer professioneel opgezette kwekerij.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 8:00 (Update 1-3-2017, 8:25)

Het is ongetwijfeld een van de best verborgen bergruimtes die de ’hennepjagers’ treffen. Agent Bauke krijgt na afloop de schouderklopjes van zijn collega’s. Twee uur lang heeft hij samen met dertig collega’s het pand uitgekamd. Met warmtemeters en zaklantaarns is het tot in ieder hoekje uitgeplozen. Zonder resultaat....