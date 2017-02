Goed slapen? Zorg voor ventilerend dekbed

Archief

Wat als je dekbed ervoor zorgt dat je maar moeizaam in slaap komt? Of dat je drie keer per nacht wakker wordt?

Door een verslaggever - 28-2-2017, 10:48 (Update 28-2-2017, 10:48)

Een team van specialisten beantwoordt op NHD Gezond iedere week ingestuurde vragen over een gezondheidsthema.

Deze week geeft beddenspecialist Peter Borst van Borst Bedden antwoord op lezersvragen over het invloed van het dekbed op de kwaliteit van de nachtrust.