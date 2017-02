Overval edelsmederij Bergen in Opsporing Verzocht

Foto: DNP.NU

BERGEN - De overval eind vorig jaar op een edelsmederij in Bergen wordt dinsdagavond onder de aandacht gebracht in het programma Opsporing Verzocht. De politie is nog naar de twee daders op zoek.

De overval vond plaats op woensdag 21 december op de Kleine Dorpstraat in Bergen. De goudsmid en zijn stagiair willen die middag rond 17.30 uur net afsluiten wanneer twee mannen binnenkomen. Ze hebben een vuurwapen bij zich en bedreigen daar de slachtoffers mee. Ze worden vastgebonden en de daders gaan op zoek naar sieraden. Hierna gaan ze er met hun buit vandoor.

Volgens de politie is er voor en na de overval geen voertuig van de daders gezien, mogelijk komen de overvallers uit Bergen of de directe omgeving. Van de twee mannen is wel een signalement bekend.

De man met het vuurwapen heeft een lichtgetinte huidskleur, bruine ogen en is ongeveer 20 jaar oud en ongeveer 20 jaar oud en 1.70 à 1.75 lang. Hij droeg een zwarte jas, met daaronder iets met een grijze capuchon, een lichte spijkerbroek met een scheur op de rechterknie. Hij sprak Nederlands met een accent.

De andere overvaller droeg een zwart masker en is ongeveer 25 jaar oud en 1.80 à 1.85 lang. Hij heeft zwart krullend haar en heeft een forser postuur. Hij droeg een roodbruine glimmende jas, een spijkerbroek en Timberland schoenen.

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond 28 februari uitgezonden om 20.30 uur op NPO 1 en wordt op woensdag 1 maart herhaald om 11.30 uur op NPO 2.