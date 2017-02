Denk-Alkmaar: ’Ook onderzoek naar rechtsextremisme en islamfobie’

ALKMAAR - Mocht de gemeenteraad besluiten tot een onderzoek naar moslimextremisme, dan mag vanwege het wettelijk verankerde grondbeginsel van gelijke behandeling ook een onderzoek worden verwacht naar rechtsextremisme en islamfobie.

Door Rob Bakker - 27-2-2017, 21:23 (Update 27-2-2017, 22:01)

Onder meer met deze stelling mengt Denk-Alkmaar in de door OPA-fractieleider Jan Hoekzema aangezwengelde discussie over moslimextremisme in Alkmaar. Het college heeft op aanbeveling van Hoekzema beloofd te gaan praten met socioloog Ruud Koopmans, die in recente publicaties wees op de gevaren van moslimextremisme. Die gevaren worden volgens Koopmans onderschat. Volgens burgemeester...