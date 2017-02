Waardig ontslag voor wethouder of niet?

Foto Gert van der Maten Carolien van Diemen.

HEERHUGOWAARD - Of scheidend wethouder Carolien van Diemen (D66) dinsdagavond nog een waardig afscheid krijgt, is op z’n zachtst gezegd nogal onduidelijk.

Door Gert van der Maten - 27-2-2017, 22:00 (Update 27-2-2017, 22:00)

Van Diemen stapte vorige week op omdat ze niet meer welkom was in de wekelijkse vergadering van het college. Ze schreef een ontslagbrief die vanavond onderaan het lijstje bungelt van ingezonden stukken die de gemeenteraad geacht wordt om voor kennisgeving aan te nemen. Dat betekent meestal dat de raad aan zo’n brief geen enkel woord meer vuil maakt.

Als dat dinsdagavond...