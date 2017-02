Onderweg: Ondeugend Delfts blauw

Thuis is Tico Mak naar eigen zeggen ’bijna nooit’. „Het ligt er voor de lol”, zegt hij over de collectie ’naugty tiles’ in de etalage van zijn woning aan het oostelijk deel van de Laat in Alkmaar. Zijn ex had er ooit haar kapperszaak. Nog verder terug in de tijd was er een ijssalon in het vertrek dat met schuifdeuren van het woongedeelte is afgescheiden. Tegenwoordig liggen er voorbeelden uitgestald van Tico’s ’ondeugende tegeltjes’, erotische plaatjes in een oer-Hollandse Delfts blauw-setting.

Door Rob Bakker - 27-2-2017, 17:52 (Update 27-2-2017, 17:52)