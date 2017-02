Slechtziend en meedoen aan marathon New York: ’Ik noem het nooit een beperking’

Foto Erna Faust Roy Brattinga (28): ,,Kan niet, bestaat niet. Kijk naar wat je wel kunt.’’

ZUID-SCHARWOUDE - Roy Brattinga (28) uit Zuid-Scharwoude houdt wel van een uitdaging. Hoewel hij met zijn linkeroog helemaal niets ziet en met zijn rechteroog slechts twintig tot dertig procent, staat hij op 5 november toch aan de start van de marathon in New York. ,,Ik kan wel zielig in een hoekje gaan zitten, maar daar bereik ik niks mee.’’

Door Sophie Kuitems - 28-2-2017, 6:12 (Update 28-2-2017, 6:12)

En dus is Roy hard aan het trainen. Na zijn werk als verkoopspecialist bij de Karwei, doet hij zijn rondes in en rond...