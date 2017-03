Bewegend Verleden: De kleinste auto ter wereld kwam uit Alkmaar [video]

In oktober 1947 werd een opmerkelijk bioscoopjournaal vertoond in Nederland. Het filmpje droeg de titel 'Alkmaarder bouwde in drie weken een racewagen'. Dit filmpje kunt u, bijna 70 jaar later, hier zien.

Door Jesse van Dijl - 1-3-2017, 6:00 (Update 1-3-2017, 6:00)

'Laten we hopen, dat we meer zullen horen van deze koene Alkmaarse autoconstructeur'

Op 18 oktober 1947 stond een heel aardig artikeltje in de Alkmaarsche Courant, met een foto. Het begon met de mededeling dat in de voorgaande week het filmjournaal handelde over een eigen ontwerp van een miniatuur racewagen, gebouwd door de Alkmaarse student Paul Kerssemakers.

Dit filmpje is bewaard gebleven. Een 16mm-kopie ervan ligt in het Regionaal Archief Alkmaar. Het is kort maar zo leuk dat we het met plezier aan u tonen. Het krantenartikel volgt hieronder in een iets bewerkte versie.

Voordat de raceauto gaat rijden wordt hij op het imperiaal van een bestelauto naar het parcours gereden. Drie mannen tillen vervolgens de constructie van het dak van de bestelwagen.

“Paul Kerssemakers bouwde zijn miniatuur racewagen om mee te kunnen doen aan de races te Noordwijk, maar kon helaas niet meedoen omdat hij niet op tijd zijn wagen af kreeg. Het wagentje is een miniatuuruitvoering van een volslagen racewagen en is bijkans vier meter lang. De breedte is 90 centimeter.

Vooral de carrosserie is een geheel eigen ontwerp en is gebouwd bij de firma Vlug in Alkmaar door de onvermoeide constructeur C. Gaarthuis.

De wagen heeft zo’n laag gewicht dat zelfs twee jongedames hem kunnen optillen.

De uitwendige bouw bestaat uit aluminium, waarvan de achterzijde gepolijst is. Het geheel staat op miniatuur autowielen en wordt voortgedreven door een Sachs-motor van 98cc met een sterkte van nagenoeg anderhalf pk.

De racewagen weegt 65 kilogram en kan een snelheid halen van 60 kilometer per uur. Carr Sport, zo heet de wagen, staat momenteel op een show te Tilburg en de bouwer heeft hem afgemaakt voor zijn studies. Het geheel is in drie weken vervaardigd.

Voordat de motor gestart kan worden, wordt eerst nog wat afgesteld aan de carburateur.

Paul Kerssemakers, die bezig is aan het ontwerpen van andere modellen, wil het volgend jaar te Noordwijk uitkomen met een 500 cc-klassewagen.

In dit type werd voor het eerst de onafhankelijke wielvering toegepast, terwijl de inwendige chassisbouw zodanige constructie heeft dat bij botsingen en dergelijke ’t eigenlijke chassis geen schade kan oplopen.

Als laatste wordt de brandstoftank gevuld met mengsmering. Op de voorkant van de auto staat duidelijk en in sierlijke letters de naam 'Carr Sport' geschilderd.

De bouwer noemde de chassisconstructie van Gaarthuis zulk een verbetering, dat hij met zijn proeven voort wil gaan op deze weg. Laten we hopen, dat we nog meer zullen horen van deze koene Alkmaarse autoconstructeur en bouwer.”

Het camerateam van het bioscoopjournaal filmt hier vanuit een rijden wagen. Vlak achter de camerawagen zien we vanuit een spannend perspectief Paul Kerssemakers vaart maken in zijn miniatuur racewagen.

Nu zijn wij benieuwd hoe het verder is gegaan met Paul Kerssemakers. Wie heeft deze auto-ontwerper gekend en weet er meer over te vertellen? Het Regionaal Archief Alkmaar, en in het bijzonder enkel medewerkers daar, zijn heel nieuwsgierig naar uw reacties!

Neem contact op met Jesse van Dijl van het archief: 072-8508217 en j.vandijl@archiefalkmaar.nl