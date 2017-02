'Inwoners Egmond, laat je onderzoeken op gevolgen UMTS-mast'

EGMOND AAN DEN HOEF - Arts Nico van Amstel uit Egmond aan den Hoef heeft zijn bloed al laten controleren. Andere inwoners uit Egmond roept hij op hetzelfde te laten doen.

27-2-2017

En dan over een half jaar nog een keer. Daarmee wil Van Amstel onderzoeken of de UMTS-mast in Egmond aan den Hoef, die binnenkort in werking gaat, mogelijk kwalijke effecten heeft op de gezondheid.

De arts hoopt op een groot aantal deelnemers, bij voorkeur verspreid over meerdere postcodes in de gemeente. Om...