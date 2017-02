Geen bewijzen voormishandeling Tempel

ALKMAAR - Amsterdammer Hamza D. (23) had zich naar eigen zeggen op 4 september in De Tempel in aangeschoten toestand schuldig gemaakt aan haantjesgedrag. Maar hij ontkende zijn opponent in diens gezicht te hebben getrapt. Een beveiliger had dat wel verklaard.

Door Ron Ranzijn - 26-2-2017, 20:04 (Update 26-2-2017, 20:05)

De aangever wist alleen dat hij was neergeslagen en in zijn gezicht was geschopt. Maar wie dat gedaan had, wist hij niet. De man bracht een nacht in het ziekenhuis door. Hij had een gebroken oogkas, een lichte hersenschudding en een...