Agenten en cafébezoekers getroffen door pepperspray in Alkmaar, viertal aangehouden

Foto: ANP

ALKMAAR - Twee 18-jarige mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag op het Waagplein in Alkmaar aangehouden voor mishandeling en bezit van pepperspray. Ook een 17-jarige jongen en 23-jarige man zijn aangehouden voor belediging, belemmering en het niet voldoen aan een bevel van de politie.

Na een mishandeling in een horecagelegenheid aan het Houttil, heeft een bezoeker omstreeks 2.30 uur pepperspray gebruikt. De politie was op de mishandeling afgekomen, maar kon niet voorkomen dat de twee daders, vermoedelijk jonge mannen, vluchtten. Zowel agenten als bezoekers hadden last van pijn in ogen en mond door de pepperspray.

Rond 4.00 uur worden op het Waagplein twee mannen gezien die voldoen aan het signalement van de verdachten. Agenten houden het duo aan en één van de verdachten draagt inderdaad pepperspray bij zich.

Een groep van circa twintig jongens begint zich vervolgens met de aanhoudingen te bemoeien en de sfeer op het plein wordt volgens de politie steeds grimmiger. Ook een 17-jarige jongen en een 23-jarige man worden aangehouden voor belediging, belemmering en het niet voldoen aan een bevel van de politie.

De vier Alkmaarders zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De pepperspray is in beslag genomen. Voor zover bekend heeft niemand blijvend letsel overgehouden aan het gebruik daarvan.