Alkmaar pakt Bergerhoutrotonde aan

jjfoto.nl / Jan Jong Verkeersplein Bergerhout gisteren

ALKMAAR - Verkeersplein Bergerhout, in de volksmond beter bekend als ’Bergerhoutrotonde’, gaat op de schop. Wanneer en hoe is nog niet helemaal duidelijk. De plannen bevinden zich nog in de voorbereidingsfase. Maar dat er wat moet gebeuren, daar is ook het Alkmaarse college van overtuigd.

Door Rob Bakker - 24-2-2017, 16:35 (Update 24-2-2017, 16:35)

Dat blijkt uit de reactie van het college op vragen van BAS. De partij vindt dat een snelle aanpak van de Bergerhoutrotonde nodig is.

De Bergerhoutrotonde vormt de schakel tussen de Geestersingel, de binnenstad, Alkmaar-West en Alkmaar-Zuid. Dat...