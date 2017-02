AZ helpt de schoonmaker

ALKMAAR - Voetbalclub AZ is geraakt door het leed dat Khalid Baghdadi en zijn vrouw en zoon trof. Op donderdag 26 januari ontstond er brand in hun appartement aan het Cornelis Evertsenplein in Alkmaar. De vlammen verwoestten het volledige interieur, het appartement is onbewoonbaar en tot overmaat van ramp bleek het Marokkaanse gezin niet verzekerd. ,,Ze hadden helemaal niets meer’’, zegt Bianca Groot, directiesecretaresse van AZ.

Door Hans Brandsmah - 25-2-2017, 8:30

Maar de zon schijnt weer voor Khalid, Khadija en hun vijfjarige zoon Rayan. AZ heeft alle...