Waarnemend burgemeester Heerhugwoaard Bert Blase doet het anders

Foto Erna Faust

Hij spreekt van een ’echt warm welkom’, op straat en in de ambtelijke organisatie. Heerhugowaard is tot voor kort nog een gesloten boek voor Bert Blase (57, PvdA). „Als jongen heb ik wel eens gelogeerd in Ursem.” Als hij vanuit het Provinciehuis in Haarlem gepolst wordt voor de post van waarnemer, stapt hij op een zaterdag in de auto en zet koers richting Heerhugowaard.

Door Arie Bergwerff - 24-2-2017, 22:22 (Update 24-2-2017, 22:22)

Hij rijdt er door de stad, wandelt rond in Middenwaard en spreekt er mensen aan. „’Hoe vindt u...