Ongeval met vier auto’s op Westtangent Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Vier auto’s zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Westtangent in Heerhugowaard.

Het ambulancepersoneel heeft zich over de betrokkenen ontfermd, een van hen is met nekklachten doorgegaan naar het ziekenhuis.

Het betrof een kop-staartbotsing. De achterste twee auto's liepen flinke schade op en zijn opgehaald door een bergingsdienst.

De weg was enige tijd afgesloten, het overige verkeer werd omgeleid over het industrieterrein. De toedracht van de aanrijding is niet bekend. Een getuige heeft aan NH verklaard dat er ook een bus van Connexxion bij betrokken was, maar een politiewoordvoerder kon dat niet bevestigen.