Scheringa wil macht houden bij eigen bedrijf

ANP

ALKMAAR - Oud-bankier Dirk Scheringa heeft de stekker getrokken uit plannen om zijn nieuwe bedrijf CS Factoring via een zogenoemde omgekeerde overname naar de beurs te brengen. Reden daarvoor is dat hij anders te veel macht zou moeten afstaan aan de nieuwe zakenpartner waarmee hij in zee zou gaan.

Dat zei Scheringa vrijdag tegen het ANP. Zijn bedrijf CS Factoring houdt zich bezig met het opkopen en innen van openstaande facturen van bedrijven. Daarvoor is veel werkkapitaal nodig. Dat hoopte de voormalige topman en eigenaar van DSB op te halen via de beurs in Amsterdam.

De snelste en goedkoopste manier om daar te komen is door een bestaande notering te 'kopen' via een omgekeerde overname. Daarvoor is een onderneming nodig met een beursnotering maar zonder eigen activiteiten. Zo'n lege beurshuls is Lavide, het bedrijf waarmee Scheringa in zee wilde gaan.