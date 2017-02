Duits slachtoffer rijdt naar Alkmaar om dader te zien

EGMOND - Hij heeft niet geremd toen het misging. Zo ramde hij een tegenligger. Was het een black-out of was de 23-jarige Jack G. achter het stuur in slaap gevallen?

Door Gerard van Engelen - 24-2-2017, 8:10 (Update 24-2-2017, 8:18)

Het ongeluk is in ieder geval zijn schuld, daar waren alle partijen het over eens tijdens de zitting donderdag in de Alkmaarse rechtbank.

J. was op weg naar huis in Sint Maarten toen hij op 3 oktober 2014 (!) op de Hoeverweg in Egmond de auto van twee Duitse toeristen vol op de...