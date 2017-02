’Stadswoningen’ op plek van Alkmaarse bioscoop Harmonie

Kuijs Reinder Kakes makelaars Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Er komen stadswoningen op de plek van de voormalige Alkmaarse bioscoop De Harmonie. Het college heeft de keuze laten vallen op ontwikkelcombinatie Kennemer Haeve en Studio Pro6.

Door Gerard van Engelen - 24-2-2017, 8:07 (Update 24-2-2017, 8:16)

Wat ze voor het pand betalen is (nog) niet bekend gemaakt, maar het is volgens ingewijden minder dan de 1,8 miljoen die de gemeente ervoor in 2013 neerlegde.

Kennemer Haeve en Pro6 werken al langer samen in Alkmaar. Ze bouwen in het Emmakwartier achttien stadswoningen op de plek van het voormalige klooster van de...