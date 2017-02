Nieuw bijtincident zelfde Stafford

Foto fam. Van ’t Hull Cavalier Jonas die deze keer het doelwit was.

HEERHUGOWAARD - Een Amerikaanse Stafford heeft binnen een half jaar nabij het Larixplantsoen in Heerhugowaard een andere hond aangevallen en en passant diens baas verwond.

Door Gert van der Maten - 23-2-2017, 23:59 (Update 23-2-2017, 23:59)

In oktober vorig jaar betrof het Rafa, de hond van de Heerhugowaardse journalist Richard Zut. Afgelopen dinsdag was het Jonas, de cavalier van Bert van ’t Hull (69). De aanvaller liep ook dit keer los, terwijl er naar aanleiding van het vorige incident een aanlijn- en muilkorfgebod tegen hem was uitgevaardigd.

Van ’t Hull: ,,Ik heb van m’n...