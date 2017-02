Onderweg: Lekker ’over the top’

In een barre winter, dik 22 jaar terug, zat Frank Assies, specialist in gevelrenovatie, weer eens zonder opdrachten. Een vriend die hem hoorde mopperen, raadde hem aan het eens te proberen in de feestartikelenbranche: ’De mooiste handel die er is’. In een impuls besloot Frank de gok te wagen.

Door Rob Bakker - 23-2-2017, 16:27 (Update 23-2-2017, 16:27)

Franks vrouw Jackie kon hem niet op andere gedachten brengen. „Wat hij in z’n hoofd heeft, krijg je er niet zo maar even uit”, zegt ze vanachter de toonbank van De Narrenkap, tussen...