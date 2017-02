’Zing ’es’ in theater Cool wegens succes op herhaling

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Portret tekenen tijdens de themamiddag afgelopen zondag in theater Cool.

HEERHUGOWAARD - Theater Cool in Heerhugowaard gaat voortaan maandelijks ’Zing ’es’ organiseren. ’Zing ’es’ was afgelopen zondag een van de onderdelen van de themamiddag ’Vluchten in Beeld en Geluid’ : honderden vluchtelingen en belangstellenden zongen met elkaar Nederlandstalige liedjes. Het blijkt voor de vluchtelingen een hele goede kennismaking met de Nederlandse taal. De eerste editie is op zondag 12 maart.

Door Arie Bergwerff - 23-2-2017, 20:17 (Update 23-2-2017, 20:17)

In de aanloop naar de themamiddag had Marian de Wit, een van de twee organisatoren, al de hoop uitgesproken dat dit wellicht een terugkerend evenement kon worden. „Samen zingen is echt goed voor de mensen in het COA”, aldus De Wit. Het theater pakt deze handschoen nu op.

’Zing ’es’ was onderdeel van een speciale middag met kunst, film en muziek voor en door vluchtelingen. Meer dan tweehonderd deelnemers zongen samen klassiekers als ’Tulpen uit Amsterdam’ en ’Suzanne’ van VOF de Kunst. Er was ook ruimte voor een Arabisch lied, voorgezongen door Nour Mardini (Syrië).

Het plezier tijdens het zingen staat voorop maar het blijkt ook een mooie manier voor vluchtelingen en expats om de taal onder de knie te krijgen. Onderzoek heeft aangetoond dat kunst en cultuur verbindt. ’Zing ’es’ is daarom een mooie gelegenheid voor oude en nieuwe inwoners Heerhugowaarders om elkaar te ontmoeten.

De editie op 12 maart staat in het teken van het voorjaar. Onder leiding van Suzanne Mateysen zingen de deelnemers allerlei bekende ’voorjaarshits’. Cool streeft naar een verdeling van 60-40 tussen Nederlands-lerenden en -sprekenden. Het theater zorgt voor teksten, begeleiding en koffie of thee. De toegang is gratis. Reserveren is noodzakelijk: www.coolkunstencultuur.nl, tel. 072 - 576 0955 of bij de servicebalie.