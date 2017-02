Banenafspraak overtroffen in Noord-Holland Noord

ALKMAAR - De regio Noord-Holland Noord scoort uitzonderlijk goed als het gaat om de banenafspraak. De afspraak was om in 2016 575 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Eind september waren dit er al 946, 165 procent van de doelstelling.

Door Marjolein Eijkman - 23-2-2017, 16:11 (Update 23-2-2017, 16:11)

De banenafspraak is in 2013 gemaakt tussen het kabinet en sociale partners. Tot en met 2016 moesten in heel Nederland 125.000 extra banen worden gecreëerd: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN), waarin gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen samenwerken, is in deze regio verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraak, onder de naam Regionaal Werkbedrijf.

In het project zijn in deze regio werkzoekenden met een beperking aan een baan geholpen, maar ook mensen die al geruime tijd in een uitkeringssituatie zitten. ,,Mensen die het maar niet lukt om zelf weer aan de bak te komen’’, licht projectleider Eveline Plomp van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) uit. ,,Oudere werkzoekenden bijvoorbeeld en vrouwen die een poos niet hebben gewerkt. Zij kregen jobcoaching en ondersteuning.’’

Kanttekening

Plomp plaatst ook een kanttekening bij de cijfers. ,,In de banenafspraak gaat het om langdurige arbeidscontracten. Nu gaat het vaak om een kortdurende contract of een dienstverband waarbij nog niet duidelijk is of het wordt verlengd. Het is ook wel begrijpelijk. Werknemers willen graag een sociaal steentje bijdragen, maar zitten met een lastig dilemma: ze willen ook geld verdienen. Ze staan er vaak ook onwennig tegenover: hoe werkt dat met iemand voor wie meer aandacht nodig is? Maar uiteindelijk vinden ze het bijna allemaal een verrijking.’’