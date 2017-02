’Fijn dat ik niet de enige was’

Foto Erna Faust Marianne Frieling (links) en Petra Poland begeleiden de KOPP/KVO-groep.

HEERHUGOWAARD - Julia is een vrolijk meisje van 8 jaar dat van dansen en zingen houdt. Ze woont met haar broertje van 7 en haar moeder bij haar opa en oma. Hun vader zien ze in het weekend één dag overdag. Meer gaat niet. Als Julia bij andere kinderen op bezoek is, ziet ze dat ze een hele andere thuissituatie heeft. En dat vertelt ze liever niet.

Door Marjolein Eijkman - 23-2-2017, 15:38 (Update 23-2-2017, 15:38)

De vader van Julia is al sinds zijn pubertijd verslaafd aan softdrugs en in de...