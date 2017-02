Stuk dak vliegt door autoruit in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een auto is donderdagmiddag beschadigd geraakt door de storm in Heerhugowaard. Op de H.T. Kuipers Rietbergtuin liet een stuk dak los en vloog dwars door de achterruit van een in de buurt geparkeerde auto.

Volgens een buurtbewoonster zouden ook andere auto’s lichte schade hebben opgelopen.

De brandweer heeft het parkeervak afgezet met lint. Salvage is opgeroepen om de schade af te handelen.