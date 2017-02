Stoppersregeling? Veehouder Dirk de Geus (78) gaat gewoon door

Foto Erna Faust (Melk)veehouder Dirk de Geus uit Driehuizen met een kalf op zijn bedrijf.

ALKMAAR - Veehouder Dirk de Geus (78) uit Driehuizen heeft geen moment overwogen van de stoppersregeling gebruik te maken.Terwijl er alle aanleiding is om toe te happen: een opvolger heeft hij niet en de jaren beginnen te tellen. Maar hij heeft er nog altijd veel aardigheid in, legt hij uit, en het melken is ’nog goed vol te houden.’ Van de zo’n 75 stuks vee, melkt hij er twintig.

De overige dieren zijn voor de vleesconsumptie. „Je hebt er niks over te...