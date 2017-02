Verkeerde pagina's in de krant

Bij het drukken van de krant zijn in de nacht van woensdag op donderdag problemen ontstaan. Zo zijn er bij edities van de Alkmaarsche Courant en Dagblad Kennemerland verkeerde pagina's in de krant terecht gekomen.

Door Leander Mascini - 23-2-2017, 9:17 (Update 23-2-2017, 9:26)

Sommige pagina's zijn niet van 23 februari maar van een maand eerder. Deze zijn te herkennen aan de datum '23 januari' in de hoek aan de bovenkant van de krantenpagina.

De juiste krant is te lezen via de website. Klik daarvoor hier. Lezen kan ook op de iPad via de krantenapp.

Excuses voor het ongemak.