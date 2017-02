Onderweg: Goede energie

Zeker twee eeuwen oud is het, maar die ouderdom is niet af te zien aan het pandje aan de Zuiderstraat in West-Graftdijk. Ooit was hier het kruidenierswinkeltje van Trijntje Kaai. Nog verder terug in de tijd de Kloosterhaven, een zijtak van het Noordhollands Kanaal. Er waren wat groentetuintjes en een hand vol huizen bij het sluisje en het kanaal.

Door Rob Bakker - 22-2-2017, 17:40 (Update 22-2-2017, 17:40)

Veel is er veranderd. Zelfs in de laatste vijf, zes jaar. Door Europarcs, een vakantiepark met een oppervlak bijna net zo groot als...