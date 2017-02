Café aan de haven met Hazes in Koel 310

ALKMAAR - Het muziekfestival ’Café aan de haven’ wordt op zaterdag 4 maart in Koel 310 gehouden. De organisatie heeft dit jaar André Hazes junior weten te strikken als belangrijkste publiekstrekker.

Door Hans Brandsma - 23-2-2017, 8:30 (Update 23-2-2017, 10:04)

Festivalorganisatoren Jeoffrey de Vries en Peter Wouters zijn door Koel 310 benaderd om hun steentje bij te dragen aan het festival. ,,Vorig jaar is er een soortgelijk feest geweest in Koel 310 en toen was er nog het nodige op aan te merken’’, zegt De Vries. ,,Dit jaar hebben er we het wat professioneler aangepakt. Er komen meer artiesten, het geluid is beter en de aankleding van Koel 310 past ook bij een festival met veel Nederlandse muziek.’’ Daarvoor wordt volgens de organisatoren een ’Jordaanse sfeer gecreëerd met een bruin meezingcafé’.

’Café aan de haven’ begint om 20 uur met een optreden van Radio 10-dj René Verkerk. Andere artiesten die daarna het podium beklimmen zijn Quincy Schellevis, Jan Spel en zanger Wesley Meurs. Het is nog niet precies bekend hoe laat Hazes junior op zal treden. Het festival duurt tot 2 uur. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn via de website en facebook-pagina van Koel 310 te bestellen.