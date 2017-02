’Ja’ tegen educatief centrum bij Twuyvermolen

Archieffoto jjfoto.nl/Jan Jong De Twuyvermolen na volledige renovatie.

SINT PANCRAS - Het educatief centrum dat molenaar Rob Basten en zijn partner Suzanne Jong graag willen bouwen bij de Twuyvermolen in Sint Pancras, is een stapje dichterbij. Het college heeft groen licht voor hun plannen gegeven. Ook mogen ze er, wat burgemeester en wethouders betreft, een Bed & Breakfast beginnen.

Door Sophie Kuitems - 23-2-2017, 4:57 (Update 23-2-2017, 4:57)

Wethouder Jan Piet Beers is zeer enthousiast over het initiatief van Basten en Jong, die onlangs de molen compleet verbouwd hebben: ,,Het is geweldig om iemand te vinden die zich op...