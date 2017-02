Wethouder Heerhugowaard stapt op

HEERHUGOWAARD - Wethouder Carolien van Diemen (D66/o.a. Onderwijs, Jeugdzorg) stapt uit het college van Heerhugowaard. Volgens de wethouder is er sprake van een ’onwerkbare bestuurlijke situatie’. D66 steunt Van Diemen en trekt zich terug uit de coalitie.

Door Arie Bergwerff - 22-2-2017, 22:22 (Update 22-2-2017, 22:22)

In een persbericht laat de gemeente weten dat er binnen het college een ’onoverbrugbaar bestuurlijk verschil van inzicht’ is ontstaan. Als pijnpunten worden Jeugdzorg en de nieuwbouw van het Huygens College genoemd. ’Het vertrouwen in de onderlinge samenwerking is geschaad’, zo valt te lezen. ’Elke vorm van verdere samenwerking leidt tot verwijdering in het college’.

Burgemeester en wethouders zetten drie jaar geleden hun handtekeningen onder het coalitieakkoord ’Samen leven’. Dat is het college dus niet gelukt. Van Diemen biedt in de raadsvergadering van 28 februari haar ontslag aan.

John Does, fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij HOP, zoekt voorzichtig zijn woorden: ,,Dit is niet van vandaag of morgen. We zijn de laatste tijd als HOP tamelijk kritisch geweest op jeugdzorg en het gebrek aan perspectief op die portefeuille. Het werd steeds lastiger om vertrouwen te houden dat het toch nog goed zou gaan komen. Wij hadden als coalitie ook liever gekozen voor ’Samen uit, samen thuis’. Maar we moesten ons de vraag stellen: wat is goed voor Heerhugowaard.’’

De overstap van D66 van coalitie naar oppositie heeft geen gevolgen voor de coalitie, aldus Does. De resterende coalitiepartners HOP, VVD en CDA - samen goed voor 14 van de 31 zetels - weten zich gesteund door de fracties van ChristenUnie (1 zetel) en Nederland Duurzaam (1 zetel).

’Persoonlijk drama’

Does spreekt van ’een persoonlijk drama’ voor wethouder Carolien van Diemen: ,,Dit wens je niemand toe.’’ Michael Feelders, fractievoorzitter van D66, gebruikt woorden van diezelfde strekking en noemt haar opstappen ’heel sneu voor Carolien’.

Voor Heerhugowaard dreigt een gat van vijf miljoen in de jeugdzorg, zo werd onlangs duidelijk. Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid binnen de gemeentegrenzen van Transferium. Deze gesloten instelling voor jongeren kost de gemeente, door het zogenoemde ’woonplaatsbeginsel’, handen vol geld.

,,Het gaat om een verschil van inzicht hoe je met dossiers om moet gaan’’, legt Does uit. ,,We hebben de wethouder gevraagd: ga met andere gemeenten met vergelijkbare problemen in gesprek, ga met de staatssecretaris in gesprek. Dat gebeurde niet of te laat. Dan moet je je afvragen wat goed is voor Heerhugowaard. Zo kon het niet verder. De wethouder heeft zelf haar conclusies getrokken’’, aldus Does.

Het vertrouwen was kwijt, constateert Feelders. ,,We hebben als fractie alles langs het meetlatje gelegd. Onze conclusie was dat we onze wethouder wilden steunen.’’ Zijn partij maakt nu deel uit van de oppositie. ,,Dat is voor ons een nieuwe situatie. We hebben eertijds onze handtekening onder het coalitieakkoord gezet. Daar gaan we nu niet opeens afstand van nemen, dat zou heel ongeloofwaardig zijn. We hebben het college altijd kritisch gevolgd en ook nu zullen we kritisch blijven.’’

,,We kunnen door, er is voldoende steun voor het coalitieakkoord’’, stelt Does. ,,De cultuur hier is niet zo dat we elkaar in de haren vliegen.’’ Hij ziet drie opties: ,,Het college kan de portefeuilles herverdelen, we kunnen extra steun zoeken bij een andere partij maar we kunnen ook een deskundige inschakelen, die met dit ingewikkelde dossier aan de gang gaat.’’ Met nog een jaar te gaan richting verkiezingen noemt hij het herverdelen van de portefeuilles ’voor de hand liggend’.