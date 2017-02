Oud-raadslid en kapper Krijno Evenhuis overleden

Archieffoto Krijno Evenhuis in zijn tijd als raadslid

ALKMAAR - In zijn woonplaats Egmond aan Zee is maandag op 71-jarige leeftijd Krijno Evenhuis overleden.

Evenhuis zat van 2006 tot 2014 in de gemeenteraad voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar, maar werd vooral bekend als kapper. Meer dan veertig jaar lang bestierde hij zijn kapsalon aan de Geestersingel, die van heinde en verre klanten trok.

Evenhuis werd tot twee keer toe - in 2006 en 2010 - met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. In 2006 viel daardoor toenmalig OPA-fractieleider John van der Rhee, tegenwoordig voorman van de Alkmaarse VVD, buiten de boot.