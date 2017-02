Gereedschap gestolen uit bedrijfsbus in Heerhugowaard

Foto: archief ANP

HEERHUGOWAARD - Een bedrijfsbusje was in de nacht van dinsdag op woensdag het doelwit van auto-inbrekers in Heerhugowaard. Uit het voertuig werd gereedschap gestolen.

De bus stond geparkeerd aan de Zuidwijkring in Heerhugowaard. Rond 05.00 uur werd de diefstal ontdekt. De achterruit van het voertuig bleek te zijn ingeslagen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.