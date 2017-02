Wethouder Van Diemen stapt op, coalitie Heerhugowaard spat uit elkaar

HEERHUGOWAARD - Wethouder Carolien van Diemen stapt per direct op uit het college van Heerhugowaard. Haar partij D66 trekt zich bovendien terug uit de coalitie en neemt plaats in de oppositiebank.

Door Sophie Kuitems - 22-2-2017, 10:14 (Update 22-2-2017, 10:33)

In de afgelopen maanden is er binnen het college van burgemeester en wethouders een ’onoverbrugbaar bestuurlijk verschil van inzicht ontstaan’ in de aanpak van diverse politieke vraagstukken, laat de gemeente weten. Onder andere de Jeugdzorg en de nieuwbouw van het Huygens College spelen een centrale rol in de breuk.

,,Mede hierdoor is het vertrouwen in de ondelinge samenwerking geschaad. Elke vorm van verdere samenwerking leidt tot verwijdering in het college’’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Wethouder Carolien van Diepen laat weten: ,,Ik wil niet dat u, als inwoner, de dupe van een onwerkbare bestuurlijke situatie wordt. Daarom heb ik besloten mijn functie van wethouder en de daarbij behorende portefeuilles beschikbaar te stellen aan de raad.’’

De D66-fractie steunt Van Diemen en zegt haar beweegredenen te begrijpen. De partij stapt uit de coalitie, waardoor die nu geen meerderheid meer heeft in de raad. D66 vormde met drie zetels samen met HOP (zes zetels), VVD (vier zetels) en het CDA (vier zetels) de coalitie.

Daar is iets op gevonden. In Nederland Duurzaam (één zetel) en ChristenUnie (één zetel) zijn gedoogpartners gevonden, waardoor de coalitie alsnog een meerderheid in de raad heeft met zestien van de 31 zetels.

De wethouder biedt tijdens de komende raadsvergadering van 28 februari haar ontslag aan.