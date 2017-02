Arrestaties Langedijk na golf van inbraken

LANGEDIJK - Met de aanhouding van drie jongens van 17 jaar, afkomstig uit Sint Pancras, heeft de politie maandagavond mogelijk een einde gemaakt aan de golf van inbraken in Langedijk.

Door Arie Bergwerff - 21-2-2017, 23:21 (Update 21-2-2017, 23:21)

,,Uitgezocht gaat worden wat deze jongeheren nog meer op hun kerfstok hebben’’, aldus politiewoordvoerder José van Dijk.

De drie werden betrapt tijdens een inbraak in een woning aan de Poldermolen in Noord-Scharwoude. Het drietal, op dat moment nog in het pand, maakte zich uit de voeten. Met behulp van de politiehelikopter en inzet...