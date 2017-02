Graaiende Dopersduin-boekhouder komt weg met taakstraf

ALKMAAR - Een taakstraf van 180 uur, zes maanden voorwaardelijk én reclasseringstoezicht. Daarmee boet Langedijker Raymond van Z. (55) voor het wegsluizen van twee ton.

Door Gerard van Engelen - 22-2-2017, 22:12 (Update 22-2-2017, 22:12)

Er was een jaar geëist tegen de (verminderd toerekeningsvatbaar verklaarde) ex-administrateur van broederschapshuis Dopersduin in Schoorl. Het geld dat hij in 2012 aan zichzelf overmaakte in de vorm van salarisverhogingen en bonussen, ging op in nachtclubs, hotels, vakantiereizen, bordelen en winkels. Van Z. lijdt aan een bipolaire stoornis die ’een opgeblazen gevoel van eigenwaarde’ veroorzaakt.

Hij dronk, stond...