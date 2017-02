Workshop over stemmen voor verstandelijk beperkten

Foto Lizzy Kalisvoort Uitleg over het stembiljet.

ALKMAAR - Mensen met een (licht) verstandelijke beperking en zwakbegaafden kunnen op 9 maart in de stadhuizen van Alkmaar, Den Helder en Hoorn meedoen aan de workshop ’Stem jij ook?’ van MEE & de Wering. Hierin worden zij voorbereid op de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Door Marjolein Eijkman - 21-2-2017, 16:59 (Update 21-2-2017, 17:08)

Voor mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafden is het vaak lastig de partijprogramma’s te begrijpen, politieke debatten goed te volgen en tot een stemkeuze te komen.

Tijdens de workshop komt aan de orde waarom stemmen belangrijk is, wat de Tweede Kamer is, waar ze op kunnen stemmen, hoe ze kunnen stemmen en hoe een stembiljet eruit ziet. De gebeurt aan de hand van beeldmateriaal, presentaties en een quiz.

De workshops zijn op donderdag 9 maart van 19 tot circa 21 uur in de stadhuizen van Alkmaar, Den Helder en Hoorn. Meer over het workshopprogramma via www.meenwh.nl Hier kun je je ook aanmelden voor de workshops. Op www.stemjijook.nu is informatie over verkiezingen en stemmen te vinden.