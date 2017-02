’Foute signeersessie’ van columnisten

Foto Harry Klunder Rob Hoogland en Arthur van Amerongen

ALKMAAR - Columnisten Rob Hoogland (De Telegraaf) en Arthur van Amerongen (de Volkskrant, HP/De Tijd) zijn zaterdag in Alkmaar voor een signeersessie van hun gezamenlijke werk ’Het grote foute jongens boek’.

Door Van onze verslageefster - 21-2-2017, 16:56 (Update 21-2-2017, 16:56)

De columnisten hebben samen het boek geschreven en signeren in de stijl van het boek bij boekhandel Van der Meulen boekhandel. In het boek passeren diverse onderwerpen de revue: de wereld van de media, voetbal, de grachtengordel, meisjes, politiek, drank en drugs en literatuur.

Hoogland en Van Amerongen vertegenwoordigen twee verschillende werelden, maar vinden elkaar in soortgelijke humor en hun afkeer tegen politieke correctheid. Beiden passen graag satire toe in hun schrijfwerk. De columnisten leerden elkaar al chattend beter kennen op Facebook, zochten elkaar daarna regelmatig op en besloten uiteindelijk tot een samenwerking die resulteerde in ’Het grote foute jongens boek’. Het duo wist premier Mark Rutte te strikken om het voorwoord te schrijven.

Hoogland en Van Amerongen signeren vanaf 14.45 uur bij de boekhandel aan de Langestraat.